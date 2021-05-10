Минприроды России: в стране через 59 лет закончится нефть

Россия обеспечена запасами нефти при существующем уровне ее добычи на 59 лет, природным газом — на 103 года. Об этом в интервью РБК заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

По его словам, прирост запасов можно нарастить при увеличении объема геологоразведки в труднодоступных территориях.

«Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — отметил Козлов.