В результате проведенного сотрудниками Джалилабадского РОП оперативно-розыскного мероприятия из незаконного оборота было изъято более трех килограммов наркотических средств. Об этом сообщили в лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативных мероприятий задержан житель района Джамиль Сардаров, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

В ходе личного досмотра у него была обнаружена и изъята марихуана. Кроме того, в ходе осмотра его дома и участка было обнаружено и изъято 150 г марихуаны, а также пять саженцев конопли.

По данному факту ведется расследование.