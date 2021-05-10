"По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который оставался в здании, ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

Силовики ликвидировали второго напавшего на школу в Казани на улице Файзи. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до девяти человек, еще 10 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Погибли девять человек, среди них восемь детей и учитель. Пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы", - сказал источник.

При этом республиканский центр медицины катастроф сообщил, что после стрельбы в больницы доставили 12 детей и одного взрослого.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе №175 в Казани из огнестрельного оружия. Одного из них уже задержали. По предварительным данным, это 17-летний подросток. Второй напавший на школу пока находится в здании.