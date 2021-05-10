Один из напавших на школу в Казани ликвидирован обновлено 12:18
Силовики ликвидировали второго напавшего на школу в Казани на улице Файзи. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который оставался в здании, ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
В здание школы зашел спецназ. "Проводится так называемая зачистка здания, работает спецназ", - сообщил собеседник агентства.
* * * 11:42
Число погибших при стрельбе в школе в Казани выросло до девяти человек, еще 10 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Погибли девять человек, среди них восемь детей и учитель. Пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы", - сказал источник.
При этом республиканский центр медицины катастроф сообщил, что после стрельбы в больницы доставили 12 детей и одного взрослого.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе №175 в Казани из огнестрельного оружия. Одного из них уже задержали. По предварительным данным, это 17-летний подросток. Второй напавший на школу пока находится в здании.
* * * 11:27
Шестеро детей и учитель, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы в школе в Казани, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Предварительно, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей", - сказал собеседник агентства.