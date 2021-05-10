В Сирии погиб турецкий военный

Министерство национальной обороны Турции сообщило об одном погибшем и четырех раненых военнослужащих в сирийском Идлибе в результате ракетной атаки на турецкий конвой.

"В результате ракетной атаки 10 мая на наш конвой в районе операции "Щит весны" один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения и были немедленно доставлены в госпиталь", - цитирует РИА Новости сообщение турецкого военного ведомства, опубликованное в Twitter.

Отмечается, что сразу после атаки турецкие ВС открыли ответный огонь по определенным целям, откуда была произведена атака. Кто именно произвел нападение на турецкий конвой, не сообщается.