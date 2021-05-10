Студенты UNEC в очередном этапе конкурса Сельчука Байрактара TEKNOFEST

Основной целью международного фестиваля, инициатором которого является председатель правления TEKNOFEST Сельчук Байрактар и который проводится уже четвертый год, является выявление авиационных, космических и технологических навыков среди молодежи, поддержка новых идей и инициатив. В этом году на крупнейшем в мире технологическом конкурсе молодые люди из 84 стран представили различные технологические идеи. Мысли, озвученные Сельчуком Байрактаром на открытии конкурса этого года, составили основное видение проекта: «Мы хотим поддержать деятельность нашей молодежи в сфере национальных технологий, от ракет до автономных систем, от сельского хозяйства до подводных систем, от биотехнологий до полезных для человечества технологий».

На фестивале, проходящем под лозунгом «Национальная технологическая атака», команда, состоящая из студентов UNEC, успешно прошла два этапа и получила пропуск на последний этап.

Команда Azerbaijan AgroDrone, состоящая из студентов 3-го курса факультета цифровой экономики UNEC, представила идею конкретного дрона в категории агротехнологий. При реализации идеи можно будет повысить производительность в сельском хозяйстве при невысоких затратах. До очередного этапа конкурса будет разработан новый прототип указанной идеи.

TEKNOFEST проводится при совместной организационной поддержке Турецкого технологического фонда и Министерства промышленности и технологии Турции. На конкурсе определены 34 категории. Команды-победители, которые будут определены 21-26 сентября, получат приз в размере 4 миллионов турецких лир.