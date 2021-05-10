Сергей Лавров посетил могилу Гейдара Алиева и Аллею шехидов фото
Находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 мая почтил на Аллее почетного захоронения память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.
Как сообщает Trend, была также почтена память и возложены цветы на могилу выдающегося офтальмолога академика Зарифы ханум Алиевой.
Затем Сергей Лавров прибыл на Аллею шехидов, где почтил память героических сынов нашей Родины, павших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Глава МИД России возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».