Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения привлекло еще 40 участников Отечественной войны к тренингам по социально-психологической помощи. Об этом haqqin.az сообщили в агентстве.

Тренинги были проведены в Шаганском реабилитационном пансионате с участием психологов, логопедов и специалистов по трудотерапии.

В целом за поствоенный период в реабилитационных учреждениях агентства была оказана социально-психологическая помощь 805 участникам войны. Наряду с ними к психологическим тренингам были привлечены 150 членов семей шехидов и участников войны. Всего же проведено более 7 500 психологических сеансов.