Выстрелили в голову – загорелось иранское консульство актуальный комментарий
Несколько десятков человек в иракской Кербеле подожгли в ночь на понедельник стену консульства Ирана. Тегеран осудил нападение и выразил надежду, что власти Ирака впредь будут выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов.
Это в Ираке становится уже «доброй традицией» - в ответ на бесчинства проиранских вооружённых группировок поджигать дипломатические миссии Тегерана. В 2018 году дважды пылало иранское консульство в Басре. В 2019-м – трижды горело консульство в священном для шиитов Наджафе. Вчера наступила очередь дипмиссии в сакральной Кербеле.
«Каждый день – Ашура, каждое место - Кербела», - говорят в Иране ортодоксы. И теперь это выражение приобретает политическое значение. Тегеран уже запустил версию о том, что за вчерашним нападением стоит местное подполье ИГИЛ – но в Ираке в это никто не верит. Политика Ирана в этой стране – вот причина поджогов, считают иракцы, кого ни спроси – суннита или шиита.
Рассветы в Ираке столь же восхитительны, сколь и скоротечны. Ни разу, как ни пытайся, не удаётся уловить тот момент, когда сдёрнуты покровы ночи и наступил новый день. Именно в этот момент и был убит в минувшее воскресенье в Кербеле Ихаб аль-Вазни, местный борец с коррупцией, пользовавшийся огромной популярностью.
А несколькими часами позже пули настигли репортёра Ахмеда Хасана, который вместе с аль-Вазни разоблачал казнокрадство и источники нелегальных доходов местных проиранских вооружённых формирований, которые словно спрут опутали Кербелу. Чего ни коснись в этом городе – наткнёшься на интересы и сферы влияния иранских прокси. И с каждой монетки, которую ты оставишь в пекарне или на автозаправке, этому спруту падает фиксированная доля.
В Тегеране любят говорить о том, что они «выиграли Ирак у США». Вот только простому иракцу от этого легче не стало, совсем даже наоборот. За «освобождение от гнёта высокомерных американских империалистов» иранские прокси заставляют платить – любой бизнес облагается поборами на поддержание «священной борьбы», а после этого он перекладывает эти расходы на плечи простого потребителя.
Что из этих поборов идёт на «священную борьбу», а что в карманы лидеров проиранских прокси – тайна за семью печатями, которую попытались раскрыть аль-Вазни и Ахмед Хасан. За что и поплатились. И в Кербеле это ни для кого не секрет.
«Иран – убирайся вон!», «Тегеран заказал убийство Ихаба!» - под такими лозунгами вышла Кербела на улицы после того, как стало известно об убийстве гражданского активиста. После чего поджог иранского консульства был просто предопределён.
Создаётся впечатление, что Тегеран в Ираке ставит масштабный эксперимент – как можно в достаточно короткие сроки сформировать максимально негативное отношение к иранской политике. Местные проиранские прокси погрязли в коррупции и насилии в отношении мирного населения, их лидеры, в частности, руководитель «аль-Хашд аш-Шааби» Абу Али аль-Аскари, призывают к насильственной депортации мирных жителей в суннитских районах к северу от Багдада и в Дияле – чтобы, видите ли, «лишить боевиков «Исламского государства» поддержки на местах».
Делегировав полномочий столько, «сколько можете проглотить», своим прокси в Ираке, Тегеран, сам того не желая, делает всё возможное для того, чтобы потерять своё влияние в этой стране. А Касема Сулеймани, умевшего приструнить местных боевиков, боявшихся его до дрожи в коленках, больше нет.
И потому проиранские прокси в Ираке стремительно маргинализируются, превращаясь из «борцов против американского империализма» в организованные преступные группировки. Что стабильности в регионе не добавляет совершенно.