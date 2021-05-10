Несколько десятков человек в иракской Кербеле подожгли в ночь на понедельник стену консульства Ирана. Тегеран осудил нападение и выразил надежду, что власти Ирака впредь будут выполнять свои обязательства по охране дипломатических объектов.

Это в Ираке становится уже «доброй традицией» - в ответ на бесчинства проиранских вооружённых группировок поджигать дипломатические миссии Тегерана. В 2018 году дважды пылало иранское консульство в Басре. В 2019-м – трижды горело консульство в священном для шиитов Наджафе. Вчера наступила очередь дипмиссии в сакральной Кербеле.

«Каждый день – Ашура, каждое место - Кербела», - говорят в Иране ортодоксы. И теперь это выражение приобретает политическое значение. Тегеран уже запустил версию о том, что за вчерашним нападением стоит местное подполье ИГИЛ – но в Ираке в это никто не верит. Политика Ирана в этой стране – вот причина поджогов, считают иракцы, кого ни спроси – суннита или шиита.

Рассветы в Ираке столь же восхитительны, сколь и скоротечны. Ни разу, как ни пытайся, не удаётся уловить тот момент, когда сдёрнуты покровы ночи и наступил новый день. Именно в этот момент и был убит в минувшее воскресенье в Кербеле Ихаб аль-Вазни, местный борец с коррупцией, пользовавшийся огромной популярностью.

А несколькими часами позже пули настигли репортёра Ахмеда Хасана, который вместе с аль-Вазни разоблачал казнокрадство и источники нелегальных доходов местных проиранских вооружённых формирований, которые словно спрут опутали Кербелу. Чего ни коснись в этом городе – наткнёшься на интересы и сферы влияния иранских прокси. И с каждой монетки, которую ты оставишь в пекарне или на автозаправке, этому спруту падает фиксированная доля.