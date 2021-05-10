Лавров о нормализации ситуации после Второй Карабахской войны

Ключ к дальнейшей нормализации ситуации в регионе после Второй Карабахской войны – это соблюдение всех договоренностей трехстороннего соглашения. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Trend.

Он отметил, что достигнутые в ноябре 2020 года соглашения включают в себя все необходимое для урегулирования ситуации и нацелены разблокировать коммуникации в регионе, которые были заблокированы на протяжении почти 30 лет, что препятствовало развитию региона.

«Наши военные действуют в тесном контакте с азербайджанской стороной. В целом мы оцениваем их работу позитивно. Они способствуют восстановлению мирной жизни», – сказал российский министр.