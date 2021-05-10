Лавров о разминировании в Карабахе и разблокировке коммуникаций

Все гуманитарные вопросы должны решаться максимально оперативно. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сказал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает Trend.

«Это касается и возвращения тел погибших, пропавших без вести и минных карт. Этот вопрос был обсужден в Ереване. Предварительные шаги были сделаны. Рассчитываем, что вопрос скоро будет решен», – отметил Сергей Лавров.

Также глава МИД России заявил о том, что вопрос разблокирования коммуникаций решается в комплексе с учетом всех заинтересованных сторон, и не только Азербайджана и Армении, но и России, Турции и Ирана как соседних стран.