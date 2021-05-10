Джейхун Байрамов о нормализации отношений с Армений

«Считаем, что сложилась действительно уникальная ситуация. Азербайджан выполнил 4 резолюции Совета Безопасности ООН и восстановил территориальную целостность». Как передает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Министр отметил, что в связи с устранением факта оккупации мы уже можем говорить о нормализации межгосударственных отношений с Арменией:

«Азербайджан заинтересован в этом. Мы предпринимаем шаги в этом направлении, будем продолжать предпринимать их и в будущем. Что касается проживающих в Азербайджане армян, мы неоднократно говорили, что готовы выполнять связанные с ними обязательства, делать все для их политической, экономической, социальной интеграции в азербайджанское общество».