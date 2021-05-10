Трижды мутировавший коронавирус из Индии стал опасностью для мира

Всемирная организация здравоохранения переклассифицирует индийский вариант коронавируса с тройной мутацией как вызывающий беспокойство на глобальном уровне. По классификации ВОЗ, такой статус присваивается вирусам, если было доказано, что он более заразен, более смертоносен или более устойчив к современным вакцинам и методам лечения.

По ее словам, индийский вариант коронавируса имеет три линии изменений от исходного штамма коронавируса и распространяется более быстро. «Поэтому мы классифицируем это как вариант беспокойства на глобальном уровне», — отметила представитель ВОЗ.

Неделей ранее ВОЗ заявила, что следит по всему миру за десятью вариантами коронавируса, включая индийскую разновидность, но тогда эксперты классифицировали штамм с тройной мутацией как «вариант интереса».

К вызывающим беспокойство на глобальном уровне ВОЗ ранее отнесла три штамма коронавируса: британский, который стал самым распространенным на территории США, южноафриканский и вариант, обнаруженный в Бразилии. По слова Ван Керхкове, в отчете о ситуации с COVID-19 во вторник, 11 мая, ВОЗ подробно опишет все три отличия индийского штамма от остальных вариантов. Одной из причин взрывного роста заболеваемости в Индии ученые называют штамм коронавируса, который впервые выявили в октябре прошлого года. Среди его мутаций есть две, которые были обнаружены в других штаммах. Одна из них делает вирус более заразным, а другая позволяет ему скрываться от антител.