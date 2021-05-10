Закир Гасанов проверил воинскую часть на освобожденных территориях фото
Согласно распоряжению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил воинскую часть, дислоцированную на освобожденных территориях, сообщает пресс-служба Минобороны.
Министр обороны ознакомился с работой, проводимой в подразделениях, проверил боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих. Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания по качественному выполнению мероприятий, направленных на дальнейшее улучшение социально-бытовых условий личного состава.
Высоко оценив боевую и морально-психологическую подготовку личного состава, министр обороны провел беседу с военнослужащими за обедом.