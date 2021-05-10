Российский истребитель перехватил над Черным морем 3 военных самолета Франции

Российский истребитель Су-30 во вторник перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ России.

Отмечается, что 11 мая российские радары засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", - пояснили в ЮВО.

Нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.