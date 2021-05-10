Лавров: «Между Россией и Азербайджаном много вопросов, но не проблем»

Говоря на сегодняшней пресс-конференции об отношениях России и Азербайджана, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что между странами есть «много вопросов, но не проблем».

«Их количество обусловлено тем, что отношения очень богатые. Они становятся богаче с каждым днем, охватывают все мыслимые сферы человеческой деятельности начиная от политического диалога, торговли, экономики, инвестиций, гуманитарных связей, образовательных, культурных контактов и, конечно же, международной политики», - сказал российский министр.