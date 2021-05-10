Инцидент произошел во время рутинной проверки, проводившейся в рамках международного права в водах Аравийского моря.

Патрулирующие Аравийское море американские военные корабли время от времени обнаруживают суда, перевозящие в зоны конфликтов нелегальное оружие. 6 и 7 мая текущего года крейсер USS Monterey задержал очередную партию вооружения.

В последний раз команда американского корабля конфисковала десятки противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых карабинов Typ 56, сотни автоматов PKM, снайперских карабинов и гранатометов с ракетным пуском, а также современнейшие оптические прицелы.

Оружия было так много, что его конфискация и учет длились два дня. Начато следствие с целью определения места отправки и дальнейшего покупателя всего арсенала. Сейчас вооружение находится под арестом на крейсере США и ждет окончательного решения.

«После изъятия всего нелегального оружия было оценено состояние судна, под углом способности продолжать плавание, после допросов его команде обеспечено питание и вода», - говорится в сообщении ВМФ США.

Это не первая подобная операция Пятого американского флота. В феврале эсминец USS Winston Churchill задержал у побережья Сомали два судна, которые перевозили, в том числе, гранатометы с ракетным пуском. Также в феврале 2020 года крейсер USS Normandy перехватил в Аравийском море груз с деталями ракет.

Нелегальная торговля оружием в мире является одним из самых прибыльных видов незаконного бизнеса. В первых строчках преступного промысла стоят торговля наркотиками и торговля людьми. Но оружие, поставляемое через страны, находящиеся под санкциями, в места и точки горячих конфликтов, не менее опасный товар.

Не секрет, что Африканский континент по-прежнему остается территорией, куда идут потоки вооружений — легальные и нелегальные.

Перевозчикам же все равно, что перебрасывать на борту своих судов. Часто они даже не знают, что находится в трюмах. А в бумагах, сопровождающих груз, как правило, указывается невинный артикул товара.