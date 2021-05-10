Отдел международной информации 16:01

В то время как многие армии мира проводят модернизацию, некоторые жалуются на недостаток средств. Как сообщает Spiegel Online со ссылкой на открытые источники Минобороны Германии, финансирование бундесвера ФРГ до сих пор не гарантировано. Многие большие проекты оборонного ведомства стоят на пороге неудачи именно из-за недостаточного финансирования. Затраты на новые проекты, которые не обеспечены деньгами из бюджета, достигают нескольких миллиардов евро.

Речь идет в том числе о новом истребителе и системе его обеспечения FCAS – крупнейшего в Европе (о чем писал haqqin.az), рассчитанная полная стоимость которого 100 миллиардов евро. Также под вопросом разработка и производство нового боевого танка, совместного детища Германии и Франции. Остановка грозит и проекту новых подводных лодок, в котором участвует и Норвегия. «Проблемы с финансированием в особенности связаны со внезапным спадом объема бюджетных средств на 2022 год, предусмотренных в резолюции правительства в качестве основных ценностей», - говорится в публикации. Одна из стратегически важных единиц — это патрульно-разведывательные морские самолеты дальнего радиуса действия Orion-P-3. Они уже давно стоят на боевом дежурстве и, будучи очень «заслуженными», можно сказать, сами просятся на покой. В составе ВВС Германии до сих пор есть самолеты Tornado. Первый полет над Германией воздушное судно этого типа осуществило еще 40 лет назад. Из 86 самолетов Tornado, все еще стоящих на вооружении бундесвера, готовы подняться в воздух только 30. Анекдотично, но часть из них, имея проблемы с освещением внутри кабины, может летать только в дневное время суток. Не лучше дела обстоят и с военными вертолетами в бундесвере. Из-за проблем с двигателями еще в 2015 году пришлось отказаться от эксплуатации винтокрылых NG90. А вот из 37 вертолетов Tiger после исправления недостатков в строю остаются 20 машин. Надо сказать, что и многоцелевой Sea Linx, мягко скажем, не без проблем: из 22 экземпляров в воздух поднимаются только 5. Та же самая картина примерно и с бронетранспортерами.

Несколько лучше с системами противоракетной обороны. Германия переходит на ЗРК Meads вместо устаревшего американского Patriot. Зенитно-ракетный комплекс Meads, созданный в том числе на деньги европейских налогоплательщиков, согласно данным экспертов, способен уничтожать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолеты, беспилотники. Однако не все так просто и с ЗРК. Контракт с производителем пока не заключен: дороговатой оказалась «игрушка», подорожав с 4 до 7 миллиардов евро. Поэтому американцы уже предложили усовершенствовать свою систему и сделать ее дешевле Meads. В военно-морском флоте Германии тоже «заморочки» - из 5 корветов K130 в море выходят только два. Заказаны еще 5 (за 1,5 миллиарда евро), чтобы по первому приказу в море вышли хотя бы четыре. Истребитель Eurofighter, разрабатывавшийся несколькими странами НАТО, на смену которому должен прийти FCAS, тоже оказался недешевым удовольствием — 16-метровый истребитель стоит 100 миллионов за штуку. По престижу проекта, как сообщал dw.com, ударили проблемы с обслуживанием и огромными расходами на него. Но не только с финансированием связаны проблемы армии ФРГ. Как гром среди ясного неба прозвучали осенью прошлого года скандалы внутри армии Германии. Оказалось, что в ее арсеналах обнаружился недочет оружия и боеприпасов. Это десятки единиц огнестрельного оружия, тысячи патронов, многие килограммы взрывчатки. На фоне финансовых проблем ведомства стоит напомнить и о том, что происходило не так давно в рядах отряда бундесвера специального назначения.