Эльнур Мамедов, отдел экономики 16:03

Haqqin.az с пристальным вниманием и подробно освещает ход восстановительных работ на освобожденных от армянской оккупации территориях, об участии в этом процессе иностранных компаний. С интересом были восприняты читателями статьи о том, как израильские, итальянские, китайские компании уже принялись за создание на этих землях «умных» городов, сел, ферм… Карабах восстанавливается с нуля – оккупационная власть разрушила на этих землях буквально всю инфраструктуру. Особое место в стратегии возрождения освобожденных земель отводится внедрению «зеленой энергетики», тем более что у Азербайджана и без того большие планы, связанные с модернизацией энергетической инфраструктуры. К этому призывает и подписанное главой государства 3 мая распоряжение о мерах по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

А эту сферу по понятным причинам трудно представить без участия японских специалистов. И состоявшаяся на днях церемония подписания соглашения между Минэнерго Азербайджана и японской компанией TEPSCO о создании зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях вполне закономерна. Данный документ предусматривает разработку соответствующей концепции и генерального плана по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях с целью эффективного использования возобновляемого энергетического потенциала, а также энергообеспечения региона на основе современных подходов к управлению энергией. В принципе в Азербайджане уже вовсю реализуются проекты по развитию ветровой, солнечной, гидро- и геотермальной, биоэнергетической энергетики, энергоэффективных технологий, внедрению современных подходов к управлению энергией. Налаживается и опыт работы в этой сфере с иностранными компаниями. Но все это реализуется пока в отдельных районах и сферах. А в Карабахе предстоит охватить сразу весь регион и все сферы, что требует системного подхода. Поэтому в рамках данного проекта будут изучены международный опыт, сценарии спроса на энергию и энергоснабжение в зависимости от экономического развития и расселения населения на освобожденных территориях, интеграция возобновляемых источников энергии в сеть, энергоэффективность, транспорт, городское строительство, управление отходами, интеллектуальные сети и др. Весь комплекс вопросов придется решать одновременно и в короткие сроки – Великое возвращение нельзя откладывать в долгий ящик. И никакие промахи, ошибки и недочеты недопустимы.