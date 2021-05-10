Японцы пришли в Карабах со своим ноу-хау Карабах - это есть азербайджанская власть плюс «зеленая энергетика» во всей стране
Haqqin.az с пристальным вниманием и подробно освещает ход восстановительных работ на освобожденных от армянской оккупации территориях, об участии в этом процессе иностранных компаний. С интересом были восприняты читателями статьи о том, как израильские, итальянские, китайские компании уже принялись за создание на этих землях «умных» городов, сел, ферм…
Карабах восстанавливается с нуля – оккупационная власть разрушила на этих землях буквально всю инфраструктуру. Особое место в стратегии возрождения освобожденных земель отводится внедрению «зеленой энергетики», тем более что у Азербайджана и без того большие планы, связанные с модернизацией энергетической инфраструктуры. К этому призывает и подписанное главой государства 3 мая распоряжение о мерах по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
А эту сферу по понятным причинам трудно представить без участия японских специалистов. И состоявшаяся на днях церемония подписания соглашения между Минэнерго Азербайджана и японской компанией TEPSCO о создании зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях вполне закономерна. Данный документ предусматривает разработку соответствующей концепции и генерального плана по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях с целью эффективного использования возобновляемого энергетического потенциала, а также энергообеспечения региона на основе современных подходов к управлению энергией.
В принципе в Азербайджане уже вовсю реализуются проекты по развитию ветровой, солнечной, гидро- и геотермальной, биоэнергетической энергетики, энергоэффективных технологий, внедрению современных подходов к управлению энергией. Налаживается и опыт работы в этой сфере с иностранными компаниями. Но все это реализуется пока в отдельных районах и сферах. А в Карабахе предстоит охватить сразу весь регион и все сферы, что требует системного подхода. Поэтому в рамках данного проекта будут изучены международный опыт, сценарии спроса на энергию и энергоснабжение в зависимости от экономического развития и расселения населения на освобожденных территориях, интеграция возобновляемых источников энергии в сеть, энергоэффективность, транспорт, городское строительство, управление отходами, интеллектуальные сети и др. Весь комплекс вопросов придется решать одновременно и в короткие сроки – Великое возвращение нельзя откладывать в долгий ящик. И никакие промахи, ошибки и недочеты недопустимы.
И японская компания выбрана не случайно. TEPSCO, основанная в 1960 году, уже реализовала проекты в более чем 90 странах мира и имеет международный опыт в области «зеленой энергии». Известны предложения компании по «зеленым решениям» в рамках проектов «умный город» в Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Бразилии и Таиланде. Компания также участвовала в реализации ряда проектов в Азербайджане. Среди них можно отметить консультационные услуги в проекте строительства электростанций «Шимал-1» и «Шимал-2», отраслевой анализ энергетического сектора Азербайджана, подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства 8-го энергоблока на Алибайрамлинской (Ширванской) ГРЭС и другие.
Еще в начале текущего года посол Японии в Азербайджане Дзюнити Ваду в ходе встречи с министром энергетики страны Пярвизом Шахбазовым заявил о намерении своих компаний участвовать в восстановлении электроэнергетической сферы в Карабахе. А вскоре после этого Минэнерго сообщило об обсуждении с японскими экспертами перспективы взаимосотрудничества, обмена опытом и информацией. Да, уже тогда было заявлено, что Азербайджан решил изучить опыт Японии по созданию «умных городов» и зеленых энергетических зон на освобожденных территориях. С этой целью состоялась встреча представителей ряда структур страны с представителями TEPSCO в видеоформате.
Азербайджанская сторона была проинформирована, в частности, о практике «умных городов», применяемых в Фукисава, Муцузава, Сорашима и других городах Японии. Данная идея базируется на активном внедрении цифровизации, снижении выбросов углекислого газа, децентрализации, оптимизации распределительных сетей, использовании источников возобновляемой энергии для эффективного энергопользования, а также более активного использования электромобилей. И если компании удалось справиться с этим в Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Бразилии, Таиланде и других странах, то ничто не помешает ей превратить в зону «зеленой энергии» и весь Карабах.
Итак, японцы нацелены на амбициозный и грандиозный проект - превратить Карабах (Черный сад) в цветущий зеленый сад. А там уже недалек день, когда зеленая зона охватит и всю страну...