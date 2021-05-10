Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

Завершается месяц Рамазан, олицетворяющий собой самые чистые чувства и благородные намерения, прививающий такие высокие нравственные ценности, как стремление помогать и делиться. В этот благословенный месяц, в который была ниспослана наша священная книга – Коран, каждый мусульманин получает возможность достойно выполнить долг совести и обязанности перед Всевышним, испытывает радость от чувств сострадания и милосердия», - говорится в поздравлении.

В поздравлении президента отмечается, что Азербайджан как один из историко-культурных центров мусульманского мира является уникальным пространством, где на протяжении сотен лет представители различных религий и верований проживают в условиях мира и спокойствия, существуют межрелигиозное согласие и сотрудничество. Исламская религия, постоянно призывающая к миру, гуманизму, братству и равенству, сыграла исключительную роль в установлении атмосферы терпимости, демократического сосуществования, единства и гармонии, основанных на взаимном уважении и доверии в нашем обществе, отличающемся своим культурно-этническим разнообразием. Сегодня обеспечение свободы совести и вероисповедания, отношение между государством и религией в соответствии с прогрессивными историческими традициями и нормами международного права, пропаганда и поощрение наших национально-нравственных ценностей являются одними из основных приоритетов нашей государственной политики.

«В священные дни Рамазана, еще более усиливающие единство нашего народа, ставшие торжеством духовно-нравственного богатства, присоединяюсь к вашим молитвам во имя процветания и прогресса нашей страны, с уважением отдаю дань бессмертной памяти героических сынов Родины, пожертвовавших жизнью во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана. Уверен, что наш благодарный народ всегда будет высоко чтить их святое имя, постоянно будет проявлять заботу и внимание о семьях шехидов и гази.

Еще раз передаю праздничные поздравления вам и всем нашим соотечественникам, проживающим в различных уголках мира, желаю вашим семьям счастья, достатка и благополучия. Да примет Аллах ваш орудж, молитвы и добрые намерения! С праздником Рамазан!» - говорится в поздравлении.