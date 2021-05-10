В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 514 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 1 306 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 15 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлен в общей сложности 327 601 случай заражения коронавирусом, из этого числа 308 317 человек благополучно прошли лечение, 4 713 пациентов клиник скончались. Лечение 14 571 человека, зараженного COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в Азербайджане проведено 3 346 012 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8 081 - за минувшие сутки.