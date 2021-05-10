Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 18 339 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 783 человека, вторую – 14 556 человек.
Общее количество введенных доз вакцины в стране составило 1 705 906. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 009 487 человек, вторую – 696 419 человек.
Напомним, процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.