Чавушоглу: Турция готова оказать Татарстану всю необходимую помощь
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку Казани после произошедшей там стрельбы. Турция готова оказать всю необходимую помощь Татарстану, сообщает «Вестник Кавказа».
«Министр Чавушоглу провел сегодня переговоры с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Он выразил соболезнования от лица нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] и от лица всей турецкой нации в связи с нападением на школу в Казани. Министр Чавушоглу также сообщил Минниханову о готовности [Турции] в случае необходимости предоставить любую поддержку», - сказал собеседник агентства.
Напомним, ранее сегодня бывший ученик школы №175 в Казани открыл огонь из ружья. Погибли девять человек, 20 ранены. Пострадавшие вылетели спецбортом МЧС в Москву. Нападавший арестован.