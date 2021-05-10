Двое индийцев пытались продать 7 кг урана через интернет
Индийская полиция арестовала двоих мужчин, которые пытались продать в Сети семь килограммов природного высокорадиоактивного урана. Об этом сообщило издание Dawn.
Отмечается, что инцидент произошел в центральном штате Махараштра. Правоохранители оценили стоимость изъятого сырья в 2,9 миллиона долларов.
Как выяснили в Центре атомных исследований в Мумбаи, изъятый материал радиоактивен и опасен для жизни людей.
В полиции уточнили, что ведется следствие, в ходе которого предстоит узнать, где задержанные достали уран и кому собирались его перепродать.