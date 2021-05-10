Прокуратура об убийстве в Гёйчае

9 мая около 7 часов в Гёйчайскую районную прокуратуру поступила информация о том, что жительница села Быгыр якобы умерла от отравления угарным газом.

Как сообщили в прокуратуре Гёйчайского района, в ходе расследования установлено, что житель района Вугар Бадалов задушил подушкой свою племянницу Фатиму Мамедову, которая пришла к нему домой приблизительно в 06:00 того же дня.

Прокуратура Гёйчайского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Вугар Бадалов был заключен под стражу.

Ведется расследование.