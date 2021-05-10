Ильхам и Мехрибан Алиевы соболезнуют президенту Татарстана
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования президенту Республики Татарстан господину Рустаму Минниханову, сообщает АзерТАдж.
"Уважаемый Рустам Нургалиевич,
С глубоким прискорбием восприняли известие о гибели детей и взрослых в результате стрельбы в школе №175 города Казани.
Разделяя горе невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме.