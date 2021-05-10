Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

GCS-NeuroCOVID — это крупнейшее на сегодняшний день когортное исследование неврологических проявлений COVID-19, объединяющее данные из 133 лечебных организаций в 13 странах, расположенных на четырех континентах. Координировали исследование ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга и Европейской академии неврологии.

Согласно результатам глобального анализа, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID), проблемы в этой сфере возникают более чем у 80 процентов пациентов, госпитализированных с COVID-19, а риск смерти при наличии неврологических осложнений возрастает в шесть раз. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open, передает РИА Новости.

"Очень быстро в период пандемии стало известно, что у большого числа госпитализированных с COVID-19 развиваются неврологические проблемы, — приводятся в пресс-релизе Университета Питтсбурга слова руководителя исследования, доцента кафедры реанимации, неврологии и нейрохирургии, профессора Шерри Чу (Sherry Chou). — Год спустя мы все еще сражаемся с невидимым врагом, и, как и в любой битве, нам нужна достоверная информация".

В отчете отмечается, что из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 82 процента имели неврологические симптомы: примерно четыре из десяти пациентов сообщали о головных болях, а трое из десяти заявляли, что потеряли обоняние или вкус.

Из неврологических диагнозов, поставленных в клинике, наиболее распространенным (почти половина пациентов) была острая энцефалопатия, за которой следовали: кома (17 процентов) и инсульт (шесть процентов). Часто пациенты находились в состоянии измененного сознания, были подавленными или, наоборот, возбужденными.

Несмотря на то, что ранее ученые неоднократно высказывали опасения по поводу способности коронавируса преодолевать гематоэнцефалический барьер и напрямую атаковать мозг, вызывая отек и воспаление — менингит и энцефалит, — эти проявления исследователи обнаружили менее чем у одного процента пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Ученые также установили, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа — от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера — вдвое увеличивало риск развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19. А наличие любых неврологических симптомов COVID-19, даже такого, на первый взгляд безобидного, как потеря обоняния, повышало риск смерти в шесть раз.

Авторы отчета отмечают, что среди тех, кто победил болезнь, пациенты с неврологическими симптомами хуже реабилитируются и их долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления более неопределенные.

"Даже когда пандемия будет полностью искоренена, надо помнить о миллионах выживших, которым нужна помощь. Важно выяснить, с какими симптомами и проблемами со здоровьем сталкиваются эти пациенты сейчас", — говорит доктор Чу.