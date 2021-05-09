Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 20:03

За несколько лет Китай превратился в крупнейшего экономического и политического партнера стран центральноазиатского региона. Сделал он это не только и не столько за счет расширения торговли. Главное, что китайский бизнес оказался готов вкладывать деньги в инфраструктурные проекты, многие из которых без китайской помощи никогда бы не были реализованы. Три столпа, на которых основывается политика Пекина в Центральной Азии: не вмешиваться во внутренние дела стран и их отношения друг с другом; делать упор на экономическое сотрудничество; стремиться поднять свою репутацию.

От партнеров же требовался и вовсе сущий минимум: приверженности принципу «единого Китая» (признания Тайваня неотъемлемой частью КНР) и борьбы против «трех зол» - терроризма, экстремизма, сепаратизма. Все остальное регулируется в истинно восточном стиле – по негласным правилам, которые определяются в закрытом порядке. Успех этой стратегии оказался ошеломляющим. Товарооборот Китая с регионом вырос с $1,8 миллиарда в 2000 году до более чем 50 миллиардов долларов к 2018 году и продолжает нарастать. По данным Министерства коммерции КНР, объем накопленных прямых китайских инвестиций в страны Центральной Азии к 2020 году составил свыше 16 миллиардов долларов. Что означают эти цифры в более наглядной форме? Именно Китай стал крупнейшим рынком для основных экспортных товаров стран Центральной Азии (нефть, природный газ, уран и цветные металлы). К примеру, на Китай приходится более 2/3 экспорта газа из Туркменистана и более половины экспорта урана из Казахстана. Доля импорта и экспорта из Китая в 2020 году выросла для центральноазиатских государств до 37% и 22% соответственно. Впрочем, у этой «медали» есть и оборотная сторона. Так, по данным за 2019 год, страны Центральной Азии должны Китаю более $22 млрд, из которых более 50% приходятся на Казахстан. А государственный Эксимбанк Китая является крупнейшим единым кредитором Таджикистана и Кыргызстана, владеющими соответственно 49 и 36 процентами их активов.

Но главное уже произошло – дальнейшее развитие региона без китайского участия уже не представляется возможным. И внешние игроки в Центральной Азии, те же Россия и США, замерли сейчас в тревожном ожидании – когда же беспрецедентное экономическое влияние Пекина в регионе начнет трансформироваться во влияние военно-политическое. И, соответственно, Китай начнёт «выдавливать» отсюда других, которых будет рассматривать как конкурентов в регионе. Вопрос особенно важен с учётом того, что местные элиты гармонично вписались в китайские проекты и вполне научились извлекать из них максимум выгод для себя. Их всё устраивает, а для неизбежных шероховатостей, возникающих в партнёрских отношениях, отработаны соответствующие механизмы их сглаживания. А значит, опираться на них в противостоянии с Пекином те же Москва и Вашингтон не смогут. Эта сложившаяся схема мало что общего имеет с действительностью. Заверениям китайского руководства о том, что такие планы не рассматриваются – можно не доверять. Но при этом не стоит игнорировать объективные факты, подтверждающие эти заявления и, соответственно, опровергающие домыслы о китайской угрозе.