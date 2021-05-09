Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 20:23

Бойцы подразделения спецназначения «Альфа» СБУ Украины окружили дом, в котором в Киеве проживает Виктор Медведчук, депутат Верховной Рады и председатель политсовета политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», а сотрудники службы провели в помещении обыск. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку в государственной измене. Большое значение этой новости придают не номинальные роли Виктора Медведчука, а фактическая: он является главным доверенным лицом Владимира Путина в Украине среди тамошней политической элиты. Еще в президентство Леониды Кучмы, в 2004 году, Владимир Путин и Светлана Медведева, супруга Дмитрия Медведева, стали крестными отцом и матерью Дарьи, старшей дочери Медведчука, который тогда работал главой администрации президента Украины. С тех пор украинского политика связывают тесные отношения с российским руководством.

При Ющенко и Януковиче Виктор Медведчук отошел на вторые роли в украинской политике, а вот Петр Порошенко по согласованию с Кремлем вернул ему особый статус в июне 2014 года, когда понадобился прямой канал коммуникации между президентами России и Украины, вступившими в вооруженный конфликт на Донбассе. После прекращения авиасообщения между странами осенью 2015 года лишь частный самолет Медведчука имел эксклюзивное право летать напрямую из Киева в Москву или Сочи, в зависимости от того, где находился Владимир Путин. Сюжеты об общении российского президента со своим доверенным лицом неоднократно демонстрировались по российскому телевидению. При том, что в аннексированном Крыму запрещено владеть земельными участками иностранцам, которыми после оккупации стали украинцы, Виктор Медведчук имеет поместье на полуострове, которое регулярно посещает. Возврат на высокую орбиту позволил политику значительно улучшить свои экономические дела в Украине при Порошенко. В рейтинге журнала Forbes самых богатых людей страны он занимает 12-е место с состоянием, которое оценивается в 620 миллионов долларов. За короткое время лидеру партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), удалось создать мощную медийную структуру из трех крупных новостных каналов, которые проводили, по сути, прокремлевскую информационную политику, призывая Украину принять российские условия мира на Донбассе и отказаться от претензий на Крым. Это выглядело, по меньшей мере, удивительно в воюющей стране. Свою атаку на Виктора Медведчука Владимир Зеленский начал с его телеканалов, номинальным собственником которых значился соратник лидера по партии и его правая рука Тарас Козак. В начале февраля Козака обвинили в финансировании терроризма через схемы с поставками угля из оккупированных территорий. На этом основании был наложен арест на деятельность его компаний, в том числе телевизионных. Это был очень сильный удар по ОПЗЖ и Медведчуку лично: после закрытия каналов социологи зафиксировали заметное падение рейтингов поддержки пророссийской партии, которая до этого выходила на второе место по популярности.