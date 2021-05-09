В Шамкире мужчина выстрелил в кузена из охотничьего оружия

9 мая около 18 часов в Шамкирскую районную прокуратуру поступила информация о ранениях, полученных Мусой Рустамовым и Бекиром Гусейновым. Об этом haqqin.az сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проведенного расследования было установлено, что Рамин Мехтиханов на почве личного конфликта открыл огонь из охотничьего ружья по двоюродному брату М.Рустамову и находившемуся в то время рядом с ним Б.Гусейнову.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по ст. 29, 120.2.4 Уголовного кодекса (покушение на убийство с особой жестокостью или общеопасным способом).

Р.Мехтиханов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого, по решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование продолжается.