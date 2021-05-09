В рамках визита в Азербайджан министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Собор Рождества Пресвятой Богородицы в городе Баку, ознакомился с ходом проходящих здесь реставрационных работ.

Как сообщает АзерТАдж, глава российского МИД был проинформирован, что здание храма было построено в 1896 году на благотворительные средства. После установления советской власти храм перестал действовать, а его здание отдали под казарму.

Было отмечено, что в 1944 году Собор Рождества Пресвятой Богородицы вновь распахнул двери для прихожан. Это был первый христианский храм, который стал действовать в Азербайджане после долгих лет запретов на религию в СССР. Через два года к нему был пристроен придел во имя Сергия Радонежского.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы - это не только место, где проводится богослужение. При нем также функционируют библиотека православной литературы, воскресная школа для детей, школа по катехизации взрослых, благотворительная столовая.

В 2019 году по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в храме начались масштабные реставрационно-восстановительные работы.

Глава МИД России и члены российской делегации посетили также административное здание собора.