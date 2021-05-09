В казанской школе после массового убийства нашли бомбу

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова подтвердила, что в казанской школе, где совершил массовое убийство бывший студент Ильназ Галявиев, была найдена бомба, которая стала причиной взрыва, пишет «Лента.ру».

По ее словам, в школьной раздевалке обвалились стены, там висят оголенные провода от проводки. Детей в этой части здания не было.

«Мы прошли по всему маршруту. Битое стекло, следы крови», — описала ситуацию Кузнецова.

Один из учеников школы рассказал «Ленте.ру», что в результате взрыва весь первый этаж школы оказался разрушен. «Через какое-то время происходит взрыв, первый этаж вылетает полностью. Там прям штукатурка отвалилась, двери, окна — все разбито», — отметил подросток.

По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Атаковавший гимназию в настоящее время задержан.