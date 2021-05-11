Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 11 мая 2021, 22:16

Марку Цукербергу стали оказывать в иных столицах почести, которых удостаиваются лишь лидеры зарубежных государств. Французский президент Эммануэль Макрон только что принял владельца Фейсбука в Елисейском дворце. Сообщается, что они обсудили, среди других, такой важный вопрос как баланс между свободой слова и безопасностью социальных сетей. И это не первая встреча Цукерберга и Макрона. До этого они уже решали, какими должны быть нормы и правила для интернета.

Но если в Париже владелец крупнейшей социальной сети – высокий почетный гость, то на родине Марка считают узурпатором и врагом свободы слова. Не все, конечно, но значительная часть американского общества. Haqqin.az уже касался этой темы, которая, как представляется, важна для многих: у Фейсбука 3.45 миллиарда юзеров, и эта самая большая платформа общения, которая когда-либо существовала в мире. Но с момента нашей публикации конфликт между руководством этой социальной сети и той частью человечества, которая ориентируется на универсальные принципы свободы слова, разгорелся с новой силой. Горючего в огонь этого конфликта подлило решение руководства ФБ заблокировать на полгода, а, может быть, и навсегда аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Напомню, что в первый раз Трамп был отключен от сети еще в начале ноября прошлого года. Тогда его пост, в котором он обратился к своим сторонникам, был сочтен подстрекательством к мятежу и захвату здания Капитолия. И вот теперь прошло полгода и по правилам Фейсбука эта сеть должна была или отменить блокировку аккаунта или продлить ее. И она выбрала второй путь.

Это решение, естественно, вызвало негодование со стороны республиканцев. «Решение Фейсбука сохранить запрет на Дональда Трампа является чрезвычайно печальным и разочаровывающим, оно показывает, что Марк Цукерберг возомнил себя верховным арбитром в сфере свободы слова», - говорит сенатор Марша Блэкберн. Бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз назвал решение ФБ "печальным днем для Америки» и призвал членов Конгресса подумать, не пришло ли время расчленить эту социальную сеть, которая стала абсолютным монополистом. Против блокировки аккаунта Трампа навсегда выступил даже собственный независимый наблюдательный Совет соцсети. Его члены заявили, что «не следовало вводить неопределенное и нестандартное наказание посредством полного запрета на пользование соцсетью" и призвала Цукерберга через полгода отменить свое решение. Как бы ни относиться к экс-президенту Трампу, Фейсбук, если он запретит пользоваться им сетью на веки вечные, явно перейдет пресловутую «красную линию». Особенно учитывая, что в Фейсбуке можно до сих пор найти множество подстрекательств к насилию, постов откровенно расистского и даже нацистского характера. В то время, как пару месяцев назад сеть блокировала целый континент-Австралию из-за конфликта вокруг оплаты рекламных объявлений, военная хунта Мьянмы открыто использовала Фейсбук для пропаганды своей политики геноцида против мирного населения. И это лишь один из примеров. Но Цукербург возомнил себя слишком великим, чтобы принимать какую-либо критику. Несколько лет назад ему пришла в голову любопытная мысль: а что если Фейсбук - не частная компания, а целая страна? На видео, сделанном во время Всемирного экономического форума в Давосе в 2017 году, Фейсбук был представлен державой более значимой, чем Китай, а WhatsApp и Instagram, которыми он владеет, сравнивались с Индией и Соединенными Штатами. «Многие из обозревателей изображают Цукерберга как диктатора цифровой страны, - пишет влиятельный журнал Foreign Policy. - Но если это страна, то она, безусловно, враждебная держава».

И даже европейские либеральные СМИ, непримиримо относящиеся к ретроградам-консерваторам, такие, как британская Guardian допускают, что, может быть, роль всемирного правителя в сфере свободы слова не слишком удается Цукербергу. «Он, безусловно, очень талантливый инженер, но ничто в его биографии не указывает на наличие глубоких знаний о сложностях процессов в мире, связанных со свободой самовыражения», - пишет издание. И если бы от волюнтаризма руководства Фейсбука пострадал только бывший президент Трамп! Жертвами политики Цукерберга ежедневно становятся сотни тысяч рядовых пользователей. Один из моих российских друзей по Фейсбуку не без иронии сообщает, что он стал... рецидивистом. В этом году он уже в третий раз был заблокирован высшим цензурным советом ФБ. В первые два раза ему так и не удалось выяснить, за что он подвергся наказанию. В третий раз-таки дознался - за стихотворение Владимира Маяковского. Помните бессмертные строки: «Да будь я негром преклонных годов, и то без уныния и лени я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Так вот, мой френд был отключен от сети за слово «негр». Написал бы «афроамериканец», и все бы прошло, хоть и не рифму совсем.

Знаменитый российский режиссер Николай Коляда ставит пьесу «Анна Каренина» и в своем посте в ФБ нечаянно признается, что на сцене крестьяне будут ходить в париках. Тут же следует блокировка его аккаунта на три дня. «Неизвестные цензоры, непонятно где находящиеся, скорее всего, с плохим знанием русского языка судят русскую классическую литературу», - пишет один из пользователей. Кто-то считает, что на цензуре сидят роботы, которые реагируют на вскакивающие флажки при встрече с неполиткорректным словом. Но пострадавший от цитирования Маяковского мой товарищ и коллега пишет, что блокировка в отличие от первых двух раз наступила только через три дня. Значит, это был донос. То есть в крупнейшей сети окопались стукачи и доносчики, как в каком–нибудь тоталитарном государстве.