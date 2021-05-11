Москва призвала Израиль и Палестину к сдержанности

Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по вопросу развития ситуации на палестино-израильском направлении.

Дипломат отметила, что ситуация в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной. "В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое опасное развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности. Полагаем важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города", - сказала она.

Москва во взаимодействии с региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться устойчивого и комплексного палестино-израильского урегулирования, говорится в комментарии Захаровой.

"Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности, участника "квартета" международных посредников по БВУ во взаимодействии с региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - подчеркнула дипломат.