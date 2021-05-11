"Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющиеся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, объявили во вторник о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. Об этом сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan, передает ТАСС.

В заявлении группировки отмечается, что нынешний ракетный обстрел стал "самым крупным" и осуществлен в ответ на "атаки врага" на жилые дома в Газе.

Как передавал корреспондент ТАСС в Тель-Авиве, некоторое время назад в городе сработали сирены воздушной тревоги, в небе слышны многочисленные разрывы.

По информации haqqin.az, в результате ракетного удара по Тель-Авиву есть погибшие. Так, одна из ракеет попала в пассажирский автобус, а другая - в жилой дом. В результате попадания ракеты в дом погибла женщина.