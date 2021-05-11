Военно-воздушные силы Израиля осуществили точечные удары по опорным пунктам террористов в секторе Газа. В наступлении приняли участие свыше 60 истребителей. Израильские вооруженные силы осуществляют точечные удары по террористам дронами. Как сообщает спецкор haqqin.az в Иерусалиме, движение ХАМАС понесло потери в живой силе.

В ближайшее время спецкор haqqin.az представит развернутый репортаж о последних событиях в Израиле.

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