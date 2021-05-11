В Восточном Иерусалиме снова начались беспорядки

Возобновились беспорядки в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей получили ордер на выселение по решению израильских властей, полиция использует спецсредства для разгона толпы, сообщила пресс-служба полиции Израиля.

"Полиция и бойцы пограничной полиции (Израиля) работают на месте протестов с участием сотен демонстрантов в районе Шейх-Джаррах, некоторые из участников беспорядков несут плакаты с призывами националистического и расистского содержания. Полицейские действуют, используя различные спецсредства для разгона толпы", - говорится в сообщении.

Накануне в Иерусалиме вспыхнули масштабные волнения, которые привели к большому числу пострадавших. Одной из причин волнений стало решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После того как утром в понедельник израильские силовики оттеснили палестинцев с территории мечети Аль-Акса, молодые мусульмане начали закидывать израильских стражей порядка камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. Полиция применила спецсредства для разгона толпы.