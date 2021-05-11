Экстренный репортаж haqqin.az из Израиля: Еврейские города под бомбами террора

Валерий Кантор, специально для haqqin.az из Иерусалима

Военное противостояние Израиля и террористических группировок ХАМАС и «Исламский джихад» продолжается, приобретая с каждым часом все более жесткий и разрушительный характер.

Города Израиля под ударами ракет террористов

В ответ на операцию ХАМАС по атаке израильских городов, названную её главарями «Меч аль-Кудса», оперативное управление Генштаба ЦАХАЛа дало контр-операции в секторе Газы кодовое название «Страж стен».

Всего с момента начала вооруженной эскалации по территории Израиля было выпущено около 500 ракет «Град» повышенной точности.

Объектами атак боевиков ХАМАС стали крупные израильские города на юге и в центре страны, включая Тель-Авив, Нетанию, Ришон ле-Цион, Петах-Тикву, Холон… Только по Тель-Авиву террористы выпустили вчера ночью свыше 130 ракет, большая часть которых была либо перехвачена противоракетной системой «Железный купол», либо взорвалась на открытой местности.

В Ришон ле-Ционе осколками ракеты была смертельно ранена 50-летняя женщина. Это уже третья жертва ракетных обстрелов за минувшие сутки. Ранее, в результате атаки по жилым домам в Ашкелоне погибли еще две женщины. Ранения различной степени тяжести получили свыше 30 человек, разрушены или повреждены десятки жилых домов, школ, детских садов…

Боевые подразделения ЦАХАЛа наносит массированные удары по объектам террористов в секторе Газы

В Холоне ракета попала в пассажирский автобус. Его водитель, заслышав сигнал тревоги, ударил по тормозам, открыл обе двери и выпустил всех пассажиров. В результате автобус сгорел дотла, но никто не пострадал.

Вчера же прямым попаданием ракеты, выпущенной из сектора Газы, был поврежден нефтепровод Эйлат-Ашкелон. Как уточняет 12 канал ТВ Израиля, ракета попала в нефтехранилище, которое является частью нефтепровода, и вызвала масштабный пожар.

Временно закрыт для вылетов и приземлений международный аэропорт Бен-Гурион. Самолеты, направляющиеся в Израиль, переправляются на Кипр. 

В ответ боевые подразделения ЦАХАЛа наносят массированные удары по объектам террористов в секторе Газы, в которых приняли участие свыше 600 самолетов израильских ВВС.

По состоянию на 23.30 минувшей ночи палестинцы сообщают о 28 погибших и 152 раненых.

Пресс-служба ЦАХАЛа отчиталась о точечной ликвидации 15 палестинских боевиков, в том числе командира ракетного подразделения «Исламского джихада» Самаха Абд аль-Мамлука, полевого командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Абдаллы Фаяда, а также командира противотанкового подразделения ХАМАС в городе Газа Ияда Фати Фаика Шарира.

ХАМАС затеял глупейшую авантюру

Судя по всему, ближайшая ночь станет тяжелым испытанием не только для жителей юга и центра Израиля, предупрежденных о возможных ракетных атаках, но и для гражданского населения сектора Газы. Руководство Армии обороны Израиля предупредило мирных граждан сектора держаться как можно дальше от объектов военной инфраструктуры ХАМАС и «Исламского джихада», а также от домов и частных владений, принадлежащих лидерам этих террористических организаций.

«ХАМАС затеял глупейшую авантюру и остался без плана отхода, - отметил в своем комментарии на интернет-портале Walla известный израильский арабист и один из авторов сценария знаменитого сериала «Фауда» Ави Иссахаров. – ХАМАС создал себе образ защитника Иерусалима и мечети Аль-Акса после массированного ракетного обстрела Израиля, но может заставить сектор Газы дорого за это заплатить. Когда политические резоны главарей ХАМАСа преобладают над интересами палестинской общественности, война в Газе становится реальностью…».