Экстренный репортаж haqqin.az из Израиля: Еврейские города под бомбами террора

Валерий Кантор, специально для haqqin.az из Иерусалима 00:40

Военное противостояние Израиля и террористических группировок ХАМАС и «Исламский джихад» продолжается, приобретая с каждым часом все более жесткий и разрушительный характер.

В ответ на операцию ХАМАС по атаке израильских городов, названную её главарями «Меч аль-Кудса», оперативное управление Генштаба ЦАХАЛа дало контр-операции в секторе Газы кодовое название «Страж стен». Всего с момента начала вооруженной эскалации по территории Израиля было выпущено около 500 ракет «Град» повышенной точности. Объектами атак боевиков ХАМАС стали крупные израильские города на юге и в центре страны, включая Тель-Авив, Нетанию, Ришон ле-Цион, Петах-Тикву, Холон… Только по Тель-Авиву террористы выпустили вчера ночью свыше 130 ракет, большая часть которых была либо перехвачена противоракетной системой «Железный купол», либо взорвалась на открытой местности. В Ришон ле-Ционе осколками ракеты была смертельно ранена 50-летняя женщина. Это уже третья жертва ракетных обстрелов за минувшие сутки. Ранее, в результате атаки по жилым домам в Ашкелоне погибли еще две женщины. Ранения различной степени тяжести получили свыше 30 человек, разрушены или повреждены десятки жилых домов, школ, детских садов…

В Холоне ракета попала в пассажирский автобус. Его водитель, заслышав сигнал тревоги, ударил по тормозам, открыл обе двери и выпустил всех пассажиров. В результате автобус сгорел дотла, но никто не пострадал. Вчера же прямым попаданием ракеты, выпущенной из сектора Газы, был поврежден нефтепровод Эйлат-Ашкелон. Как уточняет 12 канал ТВ Израиля, ракета попала в нефтехранилище, которое является частью нефтепровода, и вызвала масштабный пожар. Временно закрыт для вылетов и приземлений международный аэропорт Бен-Гурион. Самолеты, направляющиеся в Израиль, переправляются на Кипр. В ответ боевые подразделения ЦАХАЛа наносят массированные удары по объектам террористов в секторе Газы, в которых приняли участие свыше 600 самолетов израильских ВВС. По состоянию на 23.30 минувшей ночи палестинцы сообщают о 28 погибших и 152 раненых. Пресс-служба ЦАХАЛа отчиталась о точечной ликвидации 15 палестинских боевиков, в том числе командира ракетного подразделения «Исламского джихада» Самаха Абд аль-Мамлука, полевого командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда Абдаллы Фаяда, а также командира противотанкового подразделения ХАМАС в городе Газа Ияда Фати Фаика Шарира.