Совбез ООН экстренно собирается из-за ситуации в Иерусалиме

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание, на котором обсудит эскалацию напряженности в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в Совбезе.

"Консультации назначены на 09:00 среды", - сказал собеседник агентства.

На проходивших в понедельник консультациях Совбезу ООН не удалось выработать единого заявления по ситуации в Восточном Иерусалиме. Согласно информации источников ТАСС, в этот раз принятие совместного документа также маловероятно.

Обмен ракетными ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых за последние дни пострадали более 700 человек.