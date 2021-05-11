Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
Очередной залп ракет выпущен из сектора Газа в направлении израильских территорий, передает РИА Новости.
Ранее председатель политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о намерении организации защищать интересы палестинцев в Иерусалиме и отвечать на действия Израиля, таким образом определяя новый баланс сил в противостоянии.
Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа.