Власти Индии потребовали немедленно перестать сбрасывать трупы в Ганг

Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в священную для индусов реку Ганг тел умерших. Об этом сообщил глава министерства по управлению водными ресурсами Индии Гаджендра Сингх Шекхават, передает РИА Новости.

Такая реакция появилась после того, как жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек. Предположительно, это могут быть тела умерших от коронавируса, поскольку в стране фиксируется рекордное количество смертей от инфекции, а стоимость кремации или погребального костра в одном из беднейших регионов страны зачастую оказывается неподъемной для родни.

Ранее сообщалось, что в Индии стали плавиться печи местных крематориев: это происходит из-за количества сжигаемых трупов. В частности, речь идет о газовых и дровяных печах крематория в западном индийском штате Гуджарат. Канал Al Jazeera предполагает, что металлические части стали плавиться из-за того, что во время пандемии COVID-19 печи работали беспрерывно. При этом несколько крупных городов страны сообщили о гораздо большем количестве кремаций и захоронений за сутки, чем следует из официальных списков.