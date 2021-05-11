Девять человек пытались незаконно перейти на освобожденные территории
Сотрудники Агдамского районного отдела полиции продолжают меры по пресечению попыток перехода на освобожденные от оккупации, но не полностью очищенные от мин территории.
Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередных мероприятий, проведенных 11 мая сотрудниками Агдамского районного отдела полиции (РОП), были задержаны 9 человек, которые хотели перейти с территории села Чеменли на освобожденные от оккупации территории.
После задержания эти лица были доставлены в отдел полиции, в отношении них приняты соответствующие меры.