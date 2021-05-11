В Шуше начинается музыкальный фестиваль «Хары Бюльбюль»
Сегодня в культурной столице Азербайджана - Шуше начинается музыкальный фестиваль «Хары Бюльбюль».
Фестиваль, который впервые пройдет после освобождения города Шуша от армянской оккупации, состоится 12 и 13 мая при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева.
На фестивале будут представлены выступления музыкальных коллективов различных народов, проживающих в Азербайджане, программа, состоящая из народной и классической музыки.
Среди приглашенных - общественные деятели и деятели культуры. Вместе с тем, как сообщается, некоторые приглашенные деятели культуры не смогут принять участие в фестивале по состоянию здоровья.