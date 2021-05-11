Планеты с двумя солнцами оказались пригодными для жизни

Международная группа ученых из ОАЭ и США выяснила, какие системы с двойными звездами могут иметь потенциально пригодные для жизни планеты. Выводы астрономов опубликованы в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences. Кратко о научной работе сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали данные, собранные космическим телескопом Kepler, о девяти планетных системах: Kepler-16, Kepler-34, Kepler-35, Kepler-38, Kepler-64, Kepler-413, Kepler-453, Kepler-1647 и Kepler-1661. Учитывались такие параметры, как масса звезд, их яркость, а также удаленность экзопланеты от ее солнца. Для проверки потенциальной обитаемости экзопланет использовались ранее выведенные уравнения, а не моделирование, которое могло бы занять больше времени.

Оказалось, что наличие гигантской планеты в большинстве рассмотренных систем не исключает существования потенциально обитаемых миров. Kepler-16 и Kepler-1647 содержат газовые гиганты, которые неудачно расположены для создания стабильной зоны обитаемости — области в космосе, в которой планеты получают достаточно тепла от звезды, чтобы вода на них существовала в жидкой фазе. Однако Kepler-34, Kepler-35, Kepler-38, Kepler-64 и Kepler-413 могут иметь пригодные для существования жизни планеты, при этом наиболее благоприятными являются Kepler-35, -38 и -64.

Однако существует еще одно ограничение — стабильность орбиты самой экзопланеты. Если планета выходит из зоны обитаемости, ее океаны могут выкипеть либо замерзнуть вместе с атмосферой. По словам астрономов, если они определят планеты с подходящей орбитой, то в дальнейшем получится рассчитать, сколько световой радиации они получают от родительских звезд.