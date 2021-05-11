«Мы едем в Шушу. В Шуше после долгого перерыва, в мае пройдет фестиваль «Хары Бюльбюль». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Соответствующее видео размещено на официальной странице первого вице-президента Мехрибан Алиевой в соцсети «Инстаграм».

«По дороге мы заехали в один из прекрасных уголков Азербайджана – Ходжавендский район. И здесь, на фоне природы, мы пьем чай, так же как пили чай на Джыдырдюзю. После этого азербайджанский народ будет вечно жить на этой древней азербайджанской земле. Да здравствует азербайджанский народ!» - сказал президент Ильхам Алиев.