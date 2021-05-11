Туркменистан хочет поставлять в Европу газ с месторождения «Достлуг»

Освоение Туркменистаном и Азербайджаном месторождения «Достлуг» («Дружба») в Каспийском море позволит экспортировать природный газ в западном направлении, сказал заместитель председателя госконцерна «Туркменгаз» Гуванч Агаджанов.

«Это стало возможным благодаря подписанию меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана в начале текущего года», - сказал Агаджанов, выступая в среду на открывшемся в Ашхабаде международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана.

По его словам, этот документ урегулировал основные моменты в отношении разведки, разработки и освоения «Достлуга».

Как сообщалось ранее, экспорт газа из Туркменистана в страны Европы станет возможен при реализации проекта Транскаспийского газопровода, который будет подключен к Южному газовому коридору, соединяющему Азербайджан со странами ЕС через Грузию и Турцию.