В Ереване началась забастовка водителей

Десятки водителей общественного транспорта в Ереване начали забастовку из-за перебоев с поставками бензина и дизельного топлива. В образовании дефицита они обвиняют столичные власти, пишет «Sputnik Армения».

Как утверждают протестующие, перебои с поставками начались после того, как администрация города заключила контракт на обеспечение транспорта с компанией CPS. После этого топливо в хранилищах стало появляться все реже, а накануне пропало вовсе.

«Как нам теперь работать? Пусть государство думает, мэрия думает над тем, как решить проблему. Тысячи наших сограждан остались без транспорта», — заявил изданию один из водителей.

В свою очередь в пресс-службе мэрии Еревана заявили, что вина за перебои с поставками лежит на поставщиках нефтепродуктов. Чиновники заверили, что проблема носит исключительно технический характер и будет устранена в ближайшее время.