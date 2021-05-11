В Баку будет без осадков
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами слабый туман, северный ветер днем сменится умеренным южным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 11-14, днем 20-25, в Баку ночью 12-14, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.
Завтра в ряде горных районов Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, местами туман, восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-15, днем 23-28, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.