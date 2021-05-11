Али Асадов соболезнует Михаилу Мишустину
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Как сообщили в пресс-службе Кабмина, в письме Али Асадов отмечает, что глубоко опечален известием о произошедшей в Казани трагедии, повлекшей за собой человеческие жертвы.
Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования председателю правительства России, семьям и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.