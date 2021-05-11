Пентагон согласился снять запрет на инвестиции в Xiaomi

Министерство обороны США и Xiaomi достигли соглашения об отмене запрета на инвестирование в эту китайскую компанию, введенного во время президентства республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.

Согласно приведенным из постановления выдержкам, "стороны договорились о дальнейших действиях, которые позволят урегулировать спор" без необходимости продолжать судебное разбирательство. Стороны продолжают переговоры по ряду условий и планируют представить совместное заявление к 20 мая.

В январе Пентагон расширил свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. В списке среди прочих оказалась и Xiaomi. На находящиеся в перечне компании распространяется действие подписанного Трампом указа о запрете американских инвестиций.