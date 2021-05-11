Турция начнет выход из локдауна после 17 мая

Постепенное снятие коронавирусных ограничений в Турции начнется после 17 мая. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu Ajansı.

Ранее Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19:00 29 апреля по 5:00 17 мая из-за сложной ситуации с COVID-19. В частности, все организации и учреждения приостановили свою работу, а междугородние поездки стали возможны только после получения разрешения от властей.

16 апреля в Турции было зафиксировано 63 082 заболевших, после чего количество случаев начало постепенно снижаться и 10 мая достигло минимального значения за два месяца — 13 604.

«Взяв пандемию под контроль, по окончании Рамадана (17 мая) мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации», — сказал Эрдоган в телеобращении по случаю окончания Рамадана, добавив, что страна планировала избавиться от пандемии до конца прошлого года, но из-за новой волны коронавируса была вынуждена снова пойти на ограничительные меры.